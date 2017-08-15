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15.08.2017 12:48 В Тульской области стартовала прививочная кампания против гриппа "Вести-Тула"





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В предыдущий эпидсезон в нашем регионе были привиты от гриппа почти 42 % от численности населения, что позволило снизить интенсивность эпидемиологического подъема и избежать летальных случаев. Консультацию по профилактике гриппа и ОРВИ можно получить по телефонам: 37-33-25, 37-30-77.







В Тульскую область уже поступила первая партия противогриппозной вакцины «Совигрипп» для взрослых из групп риска. Как утверждают специалисты, сейчас самое благоприятное время для иммунизации.В предыдущий эпидсезон в нашем регионе были привиты от гриппа почти 42 % от численности населения, что позволило снизить интенсивность эпидемиологического подъема и избежать летальных случаев. Консультацию по профилактике гриппа и ОРВИ можно получить по телефонам: 37-33-25, 37-30-77.

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