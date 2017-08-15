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НОВОСТИ | Общество



15.08.2017 12:12 Рикардо Фольи: русские женщины – самые красивые в мире
София Гафарова



| фото |
«Среднерусская возвышенность» в жемчужине китайской архитектуры России, с итальянским акцентом и ностальгическими мотивами. Все это сочетается в фестивале, который впервые проводится на тульской земле.

Если по порядку, то изумляет само место проведения – «Золотой город», где среди российской природы органично вписались китайские пагоды, фонтаны, мосты и предметы архитектуры давно ушедшей эпохи. А в выходной жаркий день это был еще оазис прохлады.

На смену релаксу горячих эмоций привнес трехчасовой концерт, который проходил в рамках фестиваля «Среднерусская возвышенность». Сто киловат звука, просторная сцена и огромные мониторы. И вместе с ностальгическими песнями ретро-групп все оказались унесенными ветром в 1990-е.

Лихая атмосфера резко сменилась романтической. Стоило запеть легендарному певцу Рикардо Фольи. Пленительный голос итальянца растопил не одно женское сердце во всем мире. И как признался гость журналистам, он далеко не равнодушен к такой музыкальной любви, особенно российских дам. Даже пытался выучить русский. По словам певца, русские женщины – самые красивые в мире.

Пошутив с журналистами, для зрителей Рикардо вернулся в свое привычное амплуа. К роли романтика, исполняющего пленяющие душу песни. И в финале выступления, растаяв от любви российских поклонников, спустился к своему зрителю и спел с ним.

Итальянские аккорды стихли, но китайско-российская провинция продолжает жить фестивалем. Он уже признан самым масштабным в стране. Так что на закате лета здесь можно будет встретить еще не одну музыкальную звезду.
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