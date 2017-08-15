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15.08.2017 11:47 Тульский воздухоплаватель завоевал «бронзу» на Чемпионате России "Вести-Тула"





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Накануне в Рязани состоялось закрытие 23-его Чемпионата России по воздухоплавательному спорту. Двадцать семь тепловых аэростатов приняли участие в Чемпионате и семь в программе «Фиеста». Было совершено шесть спортивных полётов, которые собрали тысячи зрителей.



«Туляки молодцы! Дмитрий Жохов – достаточно молодой пилот. Но он активно летает, что сказывается на результатах. После того, как он завоевал «бронзу» на этих соревнованиях, он может претендовать на место в сборной России по воздухоплаванию», - говорит организатор фестиваля по воздухоплавательному спорту «Небо России 2017» Александр Маврин.

Итоги Чемпионата России по воздухоплаванию - наш Дмитрий Жохов «бронза»! А четыре туляка в десятке лучших пилотов страны!Накануне в Рязани состоялось закрытие 23-его Чемпионата России по воздухоплавательному спорту. Двадцать семь тепловых аэростатов приняли участие в Чемпионате и семь в программе «Фиеста». Было совершено шесть спортивных полётов, которые собрали тысячи зрителей.«Туляки молодцы! Дмитрий Жохов – достаточно молодой пилот. Но он активно летает, что сказывается на результатах. После того, как он завоевал «бронзу» на этих соревнованиях, он может претендовать на место в сборной России по воздухоплаванию», - говорит организатор фестиваля по воздухоплавательному спорту «Небо России 2017» Александр Маврин.











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