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15.08.2017 11:23 Туляки не останутся без меда, несмотря на погоду Алексей Еремин





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«Меда, конечно, меньше, чем в прошлые годы. Но мед будет. Дюди свое получат», - говорит пчеловод, председатель Тульского отделения «Российского национального союза пчеловодов» Алексей Косолапченко.



Самый правильный мёд на пасеке Алексея собирают более 10 млн. пчёл. Осторожно, без резких движений, под дымовым прикрытием, игнорируя возмущение хозяек ульев, он запускает руки в пчелиные квартиры. Так опытный пасечник проверяет, насколько надёжно запечатаны и наполнены ли нектаром решетки. Осмотр показал, что душистый продукт созрел – можно произвести медосбор.



По словам Алексея, «…у меда достаточно высокая себестоимость. Это только со стороны кажется, что пчеловодством заниматься просто. Думаю, что рыночная стоимость меда в этом году составит около 400-450 рублей за литр».



Первые килограммы мёда пчеловод накачал почти 20 лет назад, а до этого полезное янтарное лакомство качали его отец и дед. За летний период, шутит хозяин пасеки, и самому потрудиться приходится не хуже пчёл. Сегодня медовый бизнес он развернул на широкую ногу. Проблем с реализацией почти нет, готов накормить и земляков, и всех российских ценителей натуральных продуктов.





Это жужжание тревожит разве только гостей, для пасечника Алексея Косолапченко - самая лучшая музыка. Сладкая пора в губернии уже началась, Трудяги-пчёлы наполнили ульи ароматным лакомством – душистым мёдом. Этим летом столь непостоянным на погоду любители полезной сладости опасаются за его количество, а самое главное качество.«Меда, конечно, меньше, чем в прошлые годы. Но мед будет. Дюди свое получат», - говорит пчеловод, председатель Тульского отделения «Российского национального союза пчеловодов» Алексей Косолапченко.Самый правильный мёд на пасеке Алексея собирают более 10 млн. пчёл. Осторожно, без резких движений, под дымовым прикрытием, игнорируя возмущение хозяек ульев, он запускает руки в пчелиные квартиры. Так опытный пасечник проверяет, насколько надёжно запечатаны и наполнены ли нектаром решетки. Осмотр показал, что душистый продукт созрел – можно произвести медосбор.По словам Алексея, «…у меда достаточно высокая себестоимость. Это только со стороны кажется, что пчеловодством заниматься просто. Думаю, что рыночная стоимость меда в этом году составит около 400-450 рублей за литр».Первые килограммы мёда пчеловод накачал почти 20 лет назад, а до этого полезное янтарное лакомство качали его отец и дед. За летний период, шутит хозяин пасеки, и самому потрудиться приходится не хуже пчёл. Сегодня медовый бизнес он развернул на широкую ногу. Проблем с реализацией почти нет, готов накормить и земляков, и всех российских ценителей натуральных продуктов.









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