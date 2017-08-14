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14.08.2017 17:51 На аэродроме в Мясново прошел фестиваль «Тульское небо» "Вести-Тула"





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Всё поле было занято интерактивными площадками, где можно было пострелять из лука, пневматической винтовки, собрать и разобрать автомат. Торжественным моментом стало вручение новичкам летного спорта документов о первом прыжке.



Мечта федерации создать на этом тульском аэродроме центр авиационного спорта. «Хотим, чтобы молодежь занималась нашим спортом. Чтобы у нс это стоили не дорого или вовсе было бесплатным. В других регионах, к сожалению, все клубы настроены на коммерцию», - говорит заместитель председателя правления Федерации спорта сверхлегкой авиации Тульской области Елена Бобкова.



В третий раз на аэродроме в Мясново прошел фестиваль авиационных и технических видов спорта «Тульское небо». На старте его украсили парашютисты родной воздушно-десантной дивизии. Подхватили эстафету планеристы, причем полетать мог любой желающий.Всё поле было занято интерактивными площадками, где можно было пострелять из лука, пневматической винтовки, собрать и разобрать автомат. Торжественным моментом стало вручение новичкам летного спорта документов о первом прыжке.Мечта федерации создать на этом тульском аэродроме центр авиационного спорта. «Хотим, чтобы молодежь занималась нашим спортом. Чтобы у нс это стоили не дорого или вовсе было бесплатным. В других регионах, к сожалению, все клубы настроены на коммерцию», - говорит заместитель председателя правления Федерации спорта сверхлегкой авиации Тульской области Елена Бобкова.















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