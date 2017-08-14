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14.08.2017 16:57 Делегация из Поднебесной оценит потенциал Тульской области "Вести-Тула"





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Некоторые из них в России впервые и, по их словам, хотят как можно больше узнать о Тульской области. За время своего визита они планируют посетить три химических предприятия региона в Щёкине, Узловой и Новомосковске.



Председатель правления ООО «Уханьская деловая компания «ЮцЗИ» Сяохун Цзо отметил, что «…мы рассматриваем Тульскую область, как базовую площадку для начала наших производств, для возведения новых заводов. Именно с этой площадки планируется начать сотрудничество с другими регионами России. Это наша цель наша задача на ближайшее будущее».

Встречу с представителями Китайской ассоциации по химико-технологическому энергосбережению сегодня провёл министр экономического развития региона Григорий Лаврухин. Делегация состоит из представителей крупных китайских предприятий.Некоторые из них в России впервые и, по их словам, хотят как можно больше узнать о Тульской области. За время своего визита они планируют посетить три химических предприятия региона в Щёкине, Узловой и Новомосковске.Председатель правления ООО «Уханьская деловая компания «ЮцЗИ» Сяохун Цзо отметил, что «…мы рассматриваем Тульскую область, как базовую площадку для начала наших производств, для возведения новых заводов. Именно с этой площадки планируется начать сотрудничество с другими регионами России. Это наша цель наша задача на ближайшее будущее».















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