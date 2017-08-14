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НОВОСТИ | Общество



14.08.2017 16:28 Тульские школы полностью обеспечены учебниками
"Вести-Тула"



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Сегодня в администрации Тулы состоялось очередное оперативное совещание. Среди прочих, обсуждался вопрос борьбы с борщевиком. Глава администрации Тулы Евгений Авилов потребовал, начиная со следующего сезона, увеличить финансирование на все необходимые для этого мероприятия. «Количество приобретаемой техники, в том числе тракторов с косилками, необходимо увеличить. За каждой территории в Ленинском районе должна быть закреплена техника», - сказал Евгений Авилов.

Почему на улице Новомосковской сняли только что положенный асфальт? Об этом глава тульской администрации спросил у специалистов по дорожному хозяйству. Все оказалось просто - подрядчик перепутал марку асфальта. И на утреннем же совещании выяснилось, что по этим дорогам уже точно не будут ездить школьные автобусы, чей эксплуатационный срок более десяти лет, просто потому, что их в Туле не осталось. Об этом отчиталась начальник управления образования Тулы.

Помимо этого Татьяна Золотова призвала родителей жаловаться на поборы в школах. «Особое внимание прошу обратить на строку, касающуюся учебников. Более 57 миллионов рублей было потрачено из бюджета Тульской области на приобретение школьных учебников. Ими обеспечены все школьников. Если в учебных заведениях требуют деньги на учебник, то следует обращаться в управление образования», - говорит начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова.
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