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14.08.2017 15:26 Тульский турист погиб от удара молнии
"Вести-Тула"



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Двадцатилетний турист из Тульской области скончался от удара молнии на берегу Байкала, сообщает Главное Управление МВД по Иркутской области. Произошло это сегодня на Сарайском пляже на острове Ольхон.

«По предварительной информации, во время грозы турист решил переждать непогоду под деревом, куда вскоре ударил разряд молнии», - говорится в сообщении. Как поясняется, молодой человек скончался в местной больнице.
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