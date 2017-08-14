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|14.08.2017 14:07 Тулякам расскажут о поддышках и ковригах
|"Вести-Тула"
В музее «Тульские древности» стартовал проект «Музейные встречи», который уже успел заинтересовать туляков своей насыщенной и аппетитной программой. В воссозданной русской избе гостей приветливо встречают сотрудники в образе радушных хозяев тех времён, и посетители практически попадают в атмосферу прошлых лет.
«Определенная часть национальной кухни – обрядовая. Это блюда, которые готовили к тому или иному празднику: Рождеству, Пасхе, Троице и так далее. Кухня Куликова поля – это традиционная русская кухня», - говорит экскурсовод музея «Тульские древности» Наталья Демина.
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