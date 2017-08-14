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14.08.2017 13:48 Детский сквер в Пролетарском районе утопает в мусоре Татьяна Голубова





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Некоторые еще помнят этот сквер ухоженным и приятным местом с цветущими клумбами и работающим фонтаном. Таким он был до этого года. Сейчас представить его в прежнем состоянии сложно. Решение проблемы, казалось бы, на поверхности, ведь о вопросах уборки должны думать не только горожане, но и администрация района. По словам жителей, жаловались туда неоднократно, но, видимо, не очень убедительно.



«Сигнал поступил только от вас. К нам жалобы не приходили. Управляющие компании сейчас подтянулись значительно, у нас постоянный контроль за ними. Но единичные случаи бывают. Обычно это связанно со срывом вывоза мусора. Но все это устраняется в течение нескольких часов, в течение суток» - говорит заместитель главы администрации Пролетарского района Александр Корнейчев.



Получается, что причина для праведного гнева у горожан есть, но обращать его нужно не только на тех, кто должен следить здесь за чистотой. Истина давно известна: хочешь изменить ситуацию, начни с себя. К сожалению, далеко не все следуют этому простому правилу. Ведь некоторым возмущаться проще, чем донести до урны пустую бутылку.





Теплые, летние дни - для кого-то радость и возможность провести время на природе. Но жителям улицы Макара Мазая не до веселья. Их любимый когда-то детский сквер на глазах превращается в свалку. Компании «хорошо отдохнувших» туляков оставляют на память битое стекло, пачки сигарет и остатки еды. «Здесь дети бегают маленькие, а на земле валяются осколки бутылок. Кругом кучи мусора. Замечания мы делаем, но культурный уровень людей оставляет желать лучшего», - рассказывают местные жители.Некоторые еще помнят этот сквер ухоженным и приятным местом с цветущими клумбами и работающим фонтаном. Таким он был до этого года. Сейчас представить его в прежнем состоянии сложно. Решение проблемы, казалось бы, на поверхности, ведь о вопросах уборки должны думать не только горожане, но и администрация района. По словам жителей, жаловались туда неоднократно, но, видимо, не очень убедительно.«Сигнал поступил только от вас. К нам жалобы не приходили. Управляющие компании сейчас подтянулись значительно, у нас постоянный контроль за ними. Но единичные случаи бывают. Обычно это связанно со срывом вывоза мусора. Но все это устраняется в течение нескольких часов, в течение суток» - говорит заместитель главы администрации Пролетарского района Александр Корнейчев.Получается, что причина для праведного гнева у горожан есть, но обращать его нужно не только на тех, кто должен следить здесь за чистотой. Истина давно известна: хочешь изменить ситуацию, начни с себя. К сожалению, далеко не все следуют этому простому правилу. Ведь некоторым возмущаться проще, чем донести до урны пустую бутылку.











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