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14.08.2017 13:27 В Туле вновь появился симфонический оркестр София Гафарова





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В Тульском симфоническом оркестре желали играть более 70 музыкантов от столицы до юга России и Поволжья. Но в состав вошли только 45 самых лучших. Сформирован он по образцу довоенного оркестра. Что примечательно, в новом коллективе большинство - туляки. И не потому, что свои. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Владислав Лаврик, лауреат международных конкурсов и известный трубач из Москвы, высоко оценил владение инструментом.



Прокофьев. Классическая симфония. Гордость каждого симфонического оркестра. Произведение непростое. Но тульский симфонический осилил его буквально за пару недель. Наряду с этим музыкальным творением в репертуар оркестра обещают включить и другие шедевры классической музыки: Моцарта, Бетховена, Вивальди.



В новом коллективе будет три дирижера. Двое из них - туляки Михаил Угримов и Владислав Белоусов. Это позволит каждому еще и солировать в оркестре в роли музыканта. Изюминкой репертуара тульского симфонического оркестра станут произведения местных композиторов. Дебютное выступление возрожденного Тульского симфонического оркестра можно увидеть 1 октября.





С 1994 года Ольга не была на Родине. Она уехала вслед за мужем- военным в Киев. Но всегда грезила вернуться и играть в областной филармонии. Возрождение симфонического оркестра дало ей возможность осуществить мечту, пройдя жесткий отбор музыкантов в новый коллектив. «Состояние души радостное. Оркестр дополняет те чувства, которые я сейчас испытываю», - говорит скрипачка Тульского симфонического оркестра Ольга Дорошенко.В Тульском симфоническом оркестре желали играть более 70 музыкантов от столицы до юга России и Поволжья. Но в состав вошли только 45 самых лучших. Сформирован он по образцу довоенного оркестра. Что примечательно, в новом коллективе большинство - туляки. И не потому, что свои. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Владислав Лаврик, лауреат международных конкурсов и известный трубач из Москвы, высоко оценил владение инструментом.Прокофьев. Классическая симфония. Гордость каждого симфонического оркестра. Произведение непростое. Но тульский симфонический осилил его буквально за пару недель. Наряду с этим музыкальным творением в репертуар оркестра обещают включить и другие шедевры классической музыки: Моцарта, Бетховена, Вивальди.В новом коллективе будет три дирижера. Двое из них - туляки Михаил Угримов и Владислав Белоусов. Это позволит каждому еще и солировать в оркестре в роли музыканта. Изюминкой репертуара тульского симфонического оркестра станут произведения местных композиторов. Дебютное выступление возрожденного Тульского симфонического оркестра можно увидеть 1 октября.











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