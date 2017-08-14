НОВОСТИ | Общество







14.08.2017 13:08 Новый дом культуры построят в селе Новопокровском Богородицкого района "Вести-Тула"





| фото |



Площадь здания составит 250 кв. метров, оно рассчитано на одновременный приём 100 посетителей. Дом культуры будет сооружен на месте старого клуба, рядом с сельским храмом. Стоимость объекта – около 18 млн. рублей.

Всего в регионе на средства государства планируется построить 8 новых учреждений. На эти цели выделено в общей сложности более 277 млн. рублей.





В селе Новопокровском Богородицкого района построят новый дом культуры. Возводить учреждение будут в рамках федерального проекта.Площадь здания составит 250 кв. метров, оно рассчитано на одновременный приём 100 посетителей. Дом культуры будет сооружен на месте старого клуба, рядом с сельским храмом. Стоимость объекта – около 18 млн. рублей.Всего в регионе на средства государства планируется построить 8 новых учреждений. На эти цели выделено в общей сложности более 277 млн. рублей.

Читать @gtrktula

















