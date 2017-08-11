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11.08.2017 19:04 Мост в Ефремове начали строить с опозданием Алексей Ерёмин





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Тогда же была собрана экстренная комиссия, которая постановила – мост закрыть! После частичных работ его открыли, но строительство нового моста начали только в июле этого года, хотя начало работ было запланировано на февраль. Пять месяцев не удавалось приступить к возведению новой переправы.



Даже временное закрытие моста ударило по карману ефремовцев. Объезд за 15 километров на маршрутном транспорте и на машине стал дороже. На строительство нового моста планируется потратить более 300 миллионов рублей. Открыть его рассчитывают в ноябре 2018 года.



Как рассказал представитель фирмы-подрядчика Сергей Мальнов, «на сегодняшний день выполняются работы по устройству опор моста, осталось сделать сваи на третьей опоре, четыре уже готовы. Затем будем производить работы по надвижке пролетного строения моста».



По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игоря Сиунова, «работы будут завершены в запланированные сроки». Пока же местные жители надеются, что старый мост не будет закрыт.



Этот мост является основной артерией Ефремова, которая связывает микрорайон Южный и центральную его часть. Переправа была построена почти полвека назад. За эти годы мост ни разу не ремонтировался и не реконструировался. Тревогу забили местные жители, которые заместили торчащую посередине арматуру.Тогда же была собрана экстренная комиссия, которая постановила – мост закрыть! После частичных работ его открыли, но строительство нового моста начали только в июле этого года, хотя начало работ было запланировано на февраль. Пять месяцев не удавалось приступить к возведению новой переправы.Даже временное закрытие моста ударило по карману ефремовцев. Объезд за 15 километров на маршрутном транспорте и на машине стал дороже. На строительство нового моста планируется потратить более 300 миллионов рублей. Открыть его рассчитывают в ноябре 2018 года.Как рассказал представитель фирмы-подрядчика Сергей Мальнов, «на сегодняшний день выполняются работы по устройству опор моста, осталось сделать сваи на третьей опоре, четыре уже готовы. Затем будем производить работы по надвижке пролетного строения моста».По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игоря Сиунова, «работы будут завершены в запланированные сроки». Пока же местные жители надеются, что старый мост не будет закрыт.





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