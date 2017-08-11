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11.08.2017 17:38 В Тульской области можно употреблять без опаски более 80% питьевой воды Вести-Тула





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Число источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 2017 году снизилось на 3 процента и составило – 9,8%. Немалую роль в этом сыграли исковые заявления в отношении администраций муниципальных образований и организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения. Так, за 6 месяцев текущего года было составлено 64 протокола об административном правонарушении с наложением штрафных санкций.



В списке проблемных оказались Киреевский, Белевский, Суворовский, Куркинский, Заокский районы. Почему-то здесь нет Щёкинского района, хотя мы уже вторую неделю показываем сюжеты о проблемах с водоотведением и водоснабжением в разных населённых пунктах.



Более 80% питьевой воды в Тульской области отвечает требованиям санитарного законодательства. Таковы результаты лабораторных исследований регионального Управления Роспотребнадзора. По микробиологическим показателям качество воды в распределительной сети стабильно и удельный вес несоответствующих проб составляет – 0,75%, вспышек инфекционных заболеваний, связанных с водным путем передачи, за последние годы не зарегистрировано.Число источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 2017 году снизилось на 3 процента и составило – 9,8%. Немалую роль в этом сыграли исковые заявления в отношении администраций муниципальных образований и организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения. Так, за 6 месяцев текущего года было составлено 64 протокола об административном правонарушении с наложением штрафных санкций.В списке проблемных оказались Киреевский, Белевский, Суворовский, Куркинский, Заокский районы. Почему-то здесь нет Щёкинского района, хотя мы уже вторую неделю показываем сюжеты о проблемах с водоотведением и водоснабжением в разных населённых пунктах.

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