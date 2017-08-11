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НОВОСТИ | Общество



11.08.2017 16:56 В Комсомольском парке туляки могут освоить ушу на свежем воздухе
Вести-Тула

В Комсомольском парке туляки могут освоить ушу на свежем воздухе

| фото |
До конца августа у туляков есть возможность бесплатно освоить ушу. Региональная федерация восточных видов спорта приглашает всех желающих на утренние занятия на свежем воздухе в Комсомольском парке. Опыт значения не имеет, специальных навыков и умений не требуется. Только энтузиазм и желание встать пораньше, чтобы получить заряд бодрости на весь день.

Президент Тульской региональной Федерации шаолиньского ушу Максим Девяткин рассказал, что «это система, сочетающая и дыхательные упражнения, и упражнения с телом, направленные на оздоровление организма, на регуляцию внутренней энергии за счёт правильных движений и правильного дыхания. Цигун могут заниматься практически все люди от 10 лет. Мы нацелены на то, чтобы люди изучили движения и дома самостоятельно их выполняли».
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