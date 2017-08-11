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НОВОСТИ | Общество



11.08.2017 16:13 Тульский Роспотребнадзор открыл горячую линию по энтеровирусным инфекциям
Вести-Тула

Тульский Роспотребнадзор открыл горячую линию по энтеровирусным инфекциям

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В Турции растёт число российских туристов, заражённых опасным вирусом Коксаки. Пострадал и ребёнок из Тулы. В связи с этим Роспотребнадзор открыл горячую линию по энтеровирусной инфекции на курортах страны полумесяца. Номера телефона: 8(4872) 37-07-06, 37-31-94, 37-33-25, 22-37-56.

Специалисты ответят на вопросы по правилам соблюдения личной гигиены, клиническим признакам энтеровирусной инфекции, эпидемиологической ситуации за рубежом. Консультацию по телефону можно получить с 9 до 16 часов. Также в режиме онлайн по электронной почте epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.
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