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11.08.2017 15:59 В Туле снова разогнали нелегальных торговцев арбузами Вести-Тула





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А вот борются с такими нигде не зарегистрированными, не имеющими санитарных книжек и чаще всего ни копейки не отчисляющими в бюджет торговцами, теперь по-новому. Отныне законодательство позволяет не просто штрафовать продавцов, но и на время изымать средства их нелегального труда - это весы, зонты, решётки и иное нехитрое оборудование.



Алина Кабирова заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы.

Если мы на постоянной основе будем осуществлять данные мероприятия, то будем парализовать работу этих людей, им станет невыгодно. Такие развалы – это нарушение санитарных норм, город не получает выгоду, так как договор аренды не оплачивается.



Впрочем, в администрации признаются: полностью победить такой вид нелегальной торговли крайне непросто. Гарантии, что эти же развалы не появятся здесь или в другом месте буквально через несколько часов, нет. О методах нелегальной торговли и борьбе с ней смотрите сюжет сегодня в вечернем выпуске тульских «Вестей» в 20.45.



Торговля бахчевыми у тульских нелегалов сегодня не задалась. Незаконных торговцев овощами, дынями и арбузами выявили сотрудники полиции и Управления по административному надзору. Самые распространённые нарушения - торговля в несанкционированных местах и самовольная установка объектов бытового назначения.А вот борются с такими нигде не зарегистрированными, не имеющими санитарных книжек и чаще всего ни копейки не отчисляющими в бюджет торговцами, теперь по-новому. Отныне законодательство позволяет не просто штрафовать продавцов, но и на время изымать средства их нелегального труда - это весы, зонты, решётки и иное нехитрое оборудование.Алина Кабирова заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы.Если мы на постоянной основе будем осуществлять данные мероприятия, то будем парализовать работу этих людей, им станет невыгодно. Такие развалы – это нарушение санитарных норм, город не получает выгоду, так как договор аренды не оплачивается.Впрочем, в администрации признаются: полностью победить такой вид нелегальной торговли крайне непросто. Гарантии, что эти же развалы не появятся здесь или в другом месте буквально через несколько часов, нет. О методах нелегальной торговли и борьбе с ней смотрите сюжет сегодня в вечернем выпуске тульских «Вестей» в 20.45.





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