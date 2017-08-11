Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



11.08.2017 15:59 В Туле снова разогнали нелегальных торговцев арбузами
Вести-Тула

В Туле снова разогнали нелегальных торговцев арбузами

| фото |
Торговля бахчевыми у тульских нелегалов сегодня не задалась. Незаконных торговцев овощами, дынями и арбузами выявили сотрудники полиции и Управления по административному надзору. Самые распространённые нарушения - торговля в несанкционированных местах и самовольная установка объектов бытового назначения.

А вот борются с такими нигде не зарегистрированными, не имеющими санитарных книжек и чаще всего ни копейки не отчисляющими в бюджет торговцами, теперь по-новому. Отныне законодательство позволяет не просто штрафовать продавцов, но и на время изымать средства их нелегального труда - это весы, зонты, решётки и иное нехитрое оборудование.

Алина Кабирова заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы.
Если мы на постоянной основе будем осуществлять данные мероприятия, то будем парализовать работу этих людей, им станет невыгодно. Такие развалы – это нарушение санитарных норм, город не получает выгоду, так как договор аренды не оплачивается.

Впрочем, в администрации признаются: полностью победить такой вид нелегальной торговли крайне непросто. Гарантии, что эти же развалы не появятся здесь или в другом месте буквально через несколько часов, нет. О методах нелегальной торговли и борьбе с ней смотрите сюжет сегодня в вечернем выпуске тульских «Вестей» в 20.45.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.