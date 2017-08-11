НОВОСТИ | Общество







11.08.2017 12:49 Юные туляки осваивают искусство карвинга Татьяна Голубова





| фото |



Стоит только начать, а там уже пойдут лебеди из яблок, целые парусники из арбузов, и картофельные букеты. Здесь есть секрет: чтобы фигура не потемнела и не испортилась, ее замачивают в специальном пищевом растворе, после чего она может простоять до 10 дней.



В переводе с английского карвинг означает – вырезать, но мастера предпочитают называть это рисованием по овощам и фруктам, освоить которое может совсем не каждый. Только самые трудолюбивые и изобретательные. Начинается все с основ. Главное, правильно держать в руке острый нож, как ручку или кисть и рисовать им элементы, дальше уже – дело фантазии.



Нина Леошик – мастер производственного дела в Тульском техникуме технологий пищевых производств. Уже второй год от детей, желающих освоить навыки карвинга, у нее буквально нет отбоя. «Владеть искусством карвинга нужно для того, чтобы красиво украсить стол, создать праздничное настроение», - говорит Нина Леошик.



И все-таки долго такая красота не простоит, все настолько аппетитно, что к концу застолья или выставки фигуры если не съедят, то точно понадкусывают.





Вот так из обычного помидора получается королева цветов – роза. И этот элемент считается самым простым в искусстве карвинга, дети осваивают его уже в начале занятий.Стоит только начать, а там уже пойдут лебеди из яблок, целые парусники из арбузов, и картофельные букеты. Здесь есть секрет: чтобы фигура не потемнела и не испортилась, ее замачивают в специальном пищевом растворе, после чего она может простоять до 10 дней.В переводе с английского карвинг означает – вырезать, но мастера предпочитают называть это рисованием по овощам и фруктам, освоить которое может совсем не каждый. Только самые трудолюбивые и изобретательные. Начинается все с основ. Главное, правильно держать в руке острый нож, как ручку или кисть и рисовать им элементы, дальше уже – дело фантазии.Нина Леошик – мастер производственного дела в Тульском техникуме технологий пищевых производств. Уже второй год от детей, желающих освоить навыки карвинга, у нее буквально нет отбоя. «Владеть искусством карвинга нужно для того, чтобы красиво украсить стол, создать праздничное настроение», - говорит Нина Леошик.И все-таки долго такая красота не простоит, все настолько аппетитно, что к концу застолья или выставки фигуры если не съедят, то точно понадкусывают.









Читать @gtrktula

















