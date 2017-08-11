НОВОСТИ | Общество







11.08.2017 12:39 В День физкультурника в Туле пройдут масштабные мероприятия "Вести-Тула"





| фото |



Взрослых и детей ждут веселые эстафеты и подвижные игры, презентация Центра тестирования комплекса ГТО, концертная программа, лотереи, конкурсы, подарки. Для желающих проверить состояние своего здоровья будет организована площадка профилактического медицинского экспресс-обследования.



По-своему отметит этот день и Тульский государственный университет. Вот уже который год подряд студенты и преподаватели вуза в День физкультурника собираются в Бунырево на базе отдыха «Политехник». Самая спортивная суббота лета начнётся с утренней зарядки. Затем на спортивных площадках учебно-оздоровительного комплекса ТулГУ стартуют соревнования для всех желающих по 11-ти видам спорта. Ну а в вечерней части программы – дискотека и фейерверк.





В субботу 12 августа в Туле будут отмечать День физкультурника. Начнётся всё в 11 часов с акции «Физкультпривет Тула». Ну а далее мастер-классы от ведущих фитнес-клубов, соревнования по стритболу, жиму лёжа, армреслингу, армлифтингу, настольному теннису, шашкам, шахматы, паркуру, велотриалу.Взрослых и детей ждут веселые эстафеты и подвижные игры, презентация Центра тестирования комплекса ГТО, концертная программа, лотереи, конкурсы, подарки. Для желающих проверить состояние своего здоровья будет организована площадка профилактического медицинского экспресс-обследования.По-своему отметит этот день и Тульский государственный университет. Вот уже который год подряд студенты и преподаватели вуза в День физкультурника собираются в Бунырево на базе отдыха «Политехник». Самая спортивная суббота лета начнётся с утренней зарядки. Затем на спортивных площадках учебно-оздоровительного комплекса ТулГУ стартуют соревнования для всех желающих по 11-ти видам спорта. Ну а в вечерней части программы – дискотека и фейерверк.

Читать @gtrktula

















