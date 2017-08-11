НОВОСТИ | Общество







11.08.2017 12:31 «Евдокия» и «Елена» отправились в плавание по Дону "Вести-Тула"





| фото |



В начале лета специально для нового музейного комплекса «Куликово поле» елецкие мастера-реконструкторы изготовили две лодки. Они были выполнены с учётом особенностей судостроения эпохи Куликовской битвы и бассейна реки Дон.



По традиции, лодкам было необходимо присвоить имена. И музей-заповедник объявил конкурс названий «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Победителем стала Ольга Попова из поселка Товарковский. Она предложила присвоить лодкам имена княгинь Евдокии Дмитриевны, жены Дмитрия Донского, и Елены Ольгердовны, жены Владимира Храброго Серпуховского.





На «Куликовом поле» спустили на воду средневековые лодки «Евдокию» и «Елену». Произошло это на водах Верхнего пруда музейного комплекса. На них в дальнейшем планируют катать гостей.В начале лета специально для нового музейного комплекса «Куликово поле» елецкие мастера-реконструкторы изготовили две лодки. Они были выполнены с учётом особенностей судостроения эпохи Куликовской битвы и бассейна реки Дон.По традиции, лодкам было необходимо присвоить имена. И музей-заповедник объявил конкурс названий «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Победителем стала Ольга Попова из поселка Товарковский. Она предложила присвоить лодкам имена княгинь Евдокии Дмитриевны, жены Дмитрия Донского, и Елены Ольгердовны, жены Владимира Храброго Серпуховского.

Читать @gtrktula

















