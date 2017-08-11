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11.08.2017 12:24 В Туле изменятся транспортные маршруты "Вести-Тула"





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С завтрашнего дня и до 20-ого октября в связи с проведением ремонтных работ по улице Кирова на участке от Новомедвенского проезда до ул. Кутузова будет ограничено трамвайное движение. Из-за этого и меняется схема движения общественного транспорта. Свободные единицы техники перераспределят на объездные маршруты – сообщает пресс-служба городской администрации.





В областном центре меняется маршрут движения трамваем и автобусов. А именно трамваев номер 3, 7, 13, 14, 15 и 21-ого автобуса.С завтрашнего дня и до 20-ого октября в связи с проведением ремонтных работ по улице Кирова на участке от Новомедвенского проезда до ул. Кутузова будет ограничено трамвайное движение. Из-за этого и меняется схема движения общественного транспорта. Свободные единицы техники перераспределят на объездные маршруты – сообщает пресс-служба городской администрации.

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