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НОВОСТИ | Общество



11.08.2017 12:09 В Тульской области стартовал проект «Единый день безопасности»
София Гафарова



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Наивно и искренне радовались девчонки, когда им разрешили посидеть в кабине пожарной машины. Мальчишки же бойко забрались на площадку крыши, воображая себя спасателями. Рядом уже с автомобилем полиции любопытные подростки примеряли амуницию войск Росгвардии и рассматривали оружие. Но за незамысловатым развлечением велись серьезные разговоры.

Бригады всех спецслужб собрались в одном месте, чтобы не разрозненно, а сообща рассказать и показать, как вести себя в нештатных ситуациях и научить азам безопасного поведения детей.

В загородном лагере «Орленок» отдыхает порядка 150 детей от 7 до 16 лет, поэтому лучшей площадки для старта нового проекта «Единый день безопасности» было не найти. Тем более программа строилась на обучающем интреактиве. Например, как помочь человеку, потерявшему сознание. О безопасности говорили на пяти площадках, где дети больше давали ответов на вопрос почему, но не знали как?

«Ежегодно около 15 тысяч детей страдают в результате различных происшествий. Это и травматизм в быту, и несчастные случаи по недосмотру родителей. Поэтому и начинаем такую работу в детских организованных коллективах», - говорит заместитель министра труда и социальной защиты Инна Щербакова.
















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