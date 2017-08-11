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11.08.2017 11:52 Тульские фермеры развивают агротуризм Татьяна Смирнова





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«Мы всегда хотели жить на земле. Питаться от земли, сесть на коня и проскакать по полям и лугам. Стали думать о том, как сделать так, чтобы и другие люди могли бы окунуться в загородную жизнь. Решили развивать агротуризм», - рассказывает руководитель экопарка Дмитрий Черепков.



Здоровой пищей и возможностью побыть наедине с природой Дмитрий делится с приезжающими в экопарк туристами. Сейчас строится сыроварня на две тонны молока, но столько сырья здесь производить не намерены. Налаживают взаимодействие с местными фермерами.



Натурпродуктом туристов не только живущих непосредственно в экозоне, но и уже покинувших ее, готовы обеспечивать по соседству. В селе Кузьмищево расположилась экоферма. Трудно поверить, но буквально три года назад здесь был лес. Земли сельхозназначения пустовали почти 30 лет – ждали хозяина. Наконец, он появился и теперь земля используется по своему прямому назначению. Сейчас здесь организован агрокомплекс – растениеводство, животноводство, зоопарк, производство собственной продукции – от молочной до мясной. К тому же, туристы сами могут поучаствовать в изготовлении натурпродукта.



«Изначально хотели заниматься только фермерским хозяйством. Когда приезжали к нам друзья, видели нашу ферму и им было очень интересно, мы пришли к выводу, что нужно развивать агротуризм», - говорит управляющий экопарком Андрей Головлёв.



Обе экозоны открылись в этом году. Но от туристов уже не отбоя. Для нас, как для жителей города, очень важно, чтобы дети контактировали с животными напрямую. То есть не как в зоопарке смотреть на них через решетки клеток, а чтобы можно было погладить, покормить их», - говорит одна из посетительниц экопарка.



В нашей области, да и в России в целом, направление агротуризма только набирает обороты. Но создатели тульских экопарка и экофермы уверены – направление это перспективное. Не у всех есть домик в деревне, а жители городов остро нуждаются в глотке свежего воздуха.



Войти через портал, отдохнуть и, например, зарядить телефон в беседке-шаре, пообедать за «столом на сто», пожить в доме-корове и доме-быке, или вовсе – в ковчеге: на первом этаже хлев, на втором - жилая зона... Это лишь малая доля архитектурных объектов, расположенных на территории экопарка вблизи села Иваньково.«Мы всегда хотели жить на земле. Питаться от земли, сесть на коня и проскакать по полям и лугам. Стали думать о том, как сделать так, чтобы и другие люди могли бы окунуться в загородную жизнь. Решили развивать агротуризм», - рассказывает руководитель экопарка Дмитрий Черепков.Здоровой пищей и возможностью побыть наедине с природой Дмитрий делится с приезжающими в экопарк туристами. Сейчас строится сыроварня на две тонны молока, но столько сырья здесь производить не намерены. Налаживают взаимодействие с местными фермерами.Натурпродуктом туристов не только живущих непосредственно в экозоне, но и уже покинувших ее, готовы обеспечивать по соседству. В селе Кузьмищево расположилась экоферма. Трудно поверить, но буквально три года назад здесь был лес. Земли сельхозназначения пустовали почти 30 лет – ждали хозяина. Наконец, он появился и теперь земля используется по своему прямому назначению. Сейчас здесь организован агрокомплекс – растениеводство, животноводство, зоопарк, производство собственной продукции – от молочной до мясной. К тому же, туристы сами могут поучаствовать в изготовлении натурпродукта.«Изначально хотели заниматься только фермерским хозяйством. Когда приезжали к нам друзья, видели нашу ферму и им было очень интересно, мы пришли к выводу, что нужно развивать агротуризм», - говорит управляющий экопарком Андрей Головлёв.Обе экозоны открылись в этом году. Но от туристов уже не отбоя. Для нас, как для жителей города, очень важно, чтобы дети контактировали с животными напрямую. То есть не как в зоопарке смотреть на них через решетки клеток, а чтобы можно было погладить, покормить их», - говорит одна из посетительниц экопарка.В нашей области, да и в России в целом, направление агротуризма только набирает обороты. Но создатели тульских экопарка и экофермы уверены – направление это перспективное. Не у всех есть домик в деревне, а жители городов остро нуждаются в глотке свежего воздуха.













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