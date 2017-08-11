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НОВОСТИ | Общество



11.08.2017 11:33 В городе Советске из кранов течет «бесполезная» вода
Виталий Моторин



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Марля в несколько слоев, бинты и вата. Чем больше - тем лучше самодельный фильтр- изобретение автора этого любительского видео. Без него, говорит Александр, мыть ребенка, просто страшно. О том чтобы на этом готовить речи не идет. Мыться такой водой как минимум бесполезно, Жители говорят - скорее испачкаешься. Стиральные машинки и те не выдерживают.

Качество водоснабжения - главная тема на лавочках у подъездов. Особенно актуальна она для жителей трех домов по улице Октябрьской. Живут в них по большей части пенсионеры, которым до родника понятно не сбегать. «Приходил слесарь, который заявил, что вода в его квартире такая же», - говорит местная жительница.

Коммунальщики, прибывшие на место сразу же как мы начали заниматься этой темой, решение проблемы склонны искать в недрах подвалов. «Сейчас мы промываем систему холодного водоснабжения. Очистим фильтр и запустим систему в дом», - рассказывает главный инженер МУП «Партнер» Кирилл Балашов.

Чтобы доказать, что теперь все в норме, главный инженер готов на риск. Но и это местных жителей кажется не впечатляет. Истории на поверхности становятся страшнее. Из кранов, порой, выползают дождевые черви, уверяют жильцы.

Полувековые коммуникации Советска, признают коммунальщики, изношены примерно на 70%. Учитывая это, попадание посторонних примесей в водоводы, в общем-то, не удивительно. Заменить все сети города стоит немалых средств. О проблеме почти полностью изношенных коммунальных сетей местные жители знают. Впрочем, принимать ее они отказываются и намерены жаловаться в прокуратуру. Не иметь нормального водоснабжения в городе, где имеется водохранилище, по их мнению, просто цинично.
















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