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НОВОСТИ | Общество



11.08.2017 10:59 В России побит рекорд по выдаче автокредитов
Олег Масальский



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По сравнению с общероссийскими показателями, региональный рынок автокредитования в нынешнем году вырос не настолько высоко. Например, автодилеры говорят о цифре 6% плюсом к прошлому году. Но между тем процент кредитных автомобилей немалый. Это порядка 38%, а к концу года ожидается рост до 45%. А это уже показатель докризисный.

«Население адаптировалось к сложившимся экономическим условиям. Кроме того, банки сейчас предлагают больше вариантов кредитных программ», - говорит начальник отдела кредитования и страхования одного из тульских автосалонов Екатерина Володина.

Есть еще несколько факторов сказавшихся на увеличении продаж автомобилей в кредит. Это появление новых, относительно недорогих моделей, уже зарекомендовавших себя брендов. А так же массовый рестайлинг полюбившихся авто. Но вместе с тем туляки, уже не спешат сдавать свою новую машину в трейд-ин. Если раньше срок эксплуатации в среднем составлял три года, сейчас он увеличился до пяти.

А с недавнего времени определенную роль в увеличении продаж автомобилей в кредит играют и госпрограммы. «В принципе это очень хорошая программа. Люди, которые раньше не имели автомобиля или семьи, в которых есть как минимум двое несовершеннолетних детей, могут приобрести автомобиль в кредит по льготной ставке и со скидкой 10%, которую банку компенсирует государство», - рассказывает Екатерина Володина.

Стоит добавить, что по этим программам автомобиль должен быть собран на территории РФ и стоить не более 145000 рублей. Также прибавим сюда еще и подержанные авто. Их тоже приобретают в кредит. А вот общий масштаб, даёт статистика ГИБДД. Конечно, в ней не делят машины на кредитные или нет. Но объем регистрационных действий оказался немалым. Как рассказал инспектор отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Тульской области Александр Ларин, «…если в 2016 году в Тульской области было зарегистрировано около 730 тысяч транспортных средств, то на данный момент их уже 700 тысяч».

Наш опрос на улице, на тему стоит ли приобретать авто в кредит, показал что среди туляков мнения разделились. Покупать или нет, автомобиль в кредит, каждый решает сам. И как советуют те, кто уже приобрел железного коня при помощи банка, главное рассчитать свои финансовые силы, и быть морально готовым к тому, что стоимость такого авто на выходе, будет значительно дороже.
















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