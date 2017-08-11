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НОВОСТИ | Общество



11.08.2017 10:22 На поле конноспортивного комплекса «Грумант» сразятся звезды конкура
"Вести-Тула"



| фото |
Совсем скоро, 2 сентября, нас ждет грандиозное событие – Кубок Губернатора Тульской области по конкуру. На поле конноспортивного комплекса «Грумант» сразятся звезды этого вида спорта. Старты являются официальным этапом к Чемпионату России по преодолению препятствий и традиционно собирают лучших из лучших.

Конкур — наиболее зрелищный вид конного спорта. Участники покоряют барьеры, установленные на определенной высоте, а она может достигать двух метров.

Помимо спортивной части, организаторы готовят большую развлекательную программу: дегустации, кулинарное шоу, вернисажи под открытым небом, уникальные, созданные специально к мероприятию фотозоны, интерактивы для детей и взрослых, модное дефиле.

В этом году в рамках Кубка по конкуру состоится концерт московского джаз-бенда, а специальными гостями программы станут звезды одного очень известного телесериала. Другие подробности можно узнать у организаторов события по телефону: 50-50-50. Напомню, что мероприятие пройдет 2 сентября в парк-отеле «Грумант».














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