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10.08.2017 18:45 В Туле открылась выставка к 110-летию со дня рождения Соловьёва-Седого Вести-Тула





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Из архивов Тульской научной библиотеки на выставке представлены книги, журналы, нотные листы, связанные с творчеством Соловьёва-Седого. Продлится выставка по 31 августа. Экскурсовод мемориального музея Н.И. Белобородова Марина Кочеткова рассказала, что «он родился в Ленинграде в 1907 году, в обычной крестьянской семье, и с детства увлекся звуками музыки. Первый инструмент, который у него был, это балалайка. Её подарил отец. Василий Павлович был всегда любим народом, а его песни знают все».



«Подмосковные вечера», «Вечер на рейде», «Солдаты, в путь!» и ещё более 400 песен написал народный артист СССР Василий Соловьёв-Седой. Сегодня в тульском музее имени Белобородова открылась выставка «Кумир советской эпохи». Она приурочена к 110-летию со дня рождения композитора.Из архивов Тульской научной библиотеки на выставке представлены книги, журналы, нотные листы, связанные с творчеством Соловьёва-Седого. Продлится выставка по 31 августа. Экскурсовод мемориального музея Н.И. Белобородова Марина Кочеткова рассказала, что «он родился в Ленинграде в 1907 году, в обычной крестьянской семье, и с детства увлекся звуками музыки. Первый инструмент, который у него был, это балалайка. Её подарил отец. Василий Павлович был всегда любим народом, а его песни знают все».





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