НОВОСТИ | Общество







10.08.2017 18:22 Новый проект научит тульских детей азам безопасного поведения София Гафарова





| фото |



«У кого-то из ваших родителей есть дома оружие. Дотронувшись до него, вы можете сами серьёзно травмироваться или в кого-то попасть», - рассказала военврач Управления Росгвардии по Тульской области Мария Чех.



Бригады всех спецслужб собрались в одном месте, чтобы не разрозненно, а сообща рассказать и показать, как вести себя в нештатных ситуациях и научить азам безопасного поведения детей. В загородном лагере «Орлёнок» отдыхает порядка 150 детей от 7 до 16 лет, поэтому лучшей площадки для старта нового проекта «Единый день безопасности» было не найти. Тем более программа строилась на обучающем интерактиве. Например, как помочь человеку, потерявшему сознание.



О безопасности говорили на пяти площадках, где дети больше давали ответов на вопрос почему, но не знали как. По словам заместителя министра труда и социальной защиты Инны Щербаковой, «ежегодно порядка 15 тысяч детей страдают в результате различных происшествий. Это травматизм в быту, несчастные случаи по недосмотру родителей, поэтому начинаем работу в том числе в детских организованных коллективах».



Поэтому работой над ошибками должны стать такие «Единые дни безопасности».



Наивно и искренне радовались девчонки, когда им разрешили посидеть в кабине пожарной машины. Мальчишки же бойко забрались на площадку крыши, воображая себя спасателями. Рядом уже с автомобилем полиции любопытные подростки примеряли амуницию войск Росгвардии и рассматривали оружие. Но за незамысловатым развлечением велись серьезные разговоры.«У кого-то из ваших родителей есть дома оружие. Дотронувшись до него, вы можете сами серьёзно травмироваться или в кого-то попасть», - рассказала военврач Управления Росгвардии по Тульской области Мария Чех.Бригады всех спецслужб собрались в одном месте, чтобы не разрозненно, а сообща рассказать и показать, как вести себя в нештатных ситуациях и научить азам безопасного поведения детей. В загородном лагере «Орлёнок» отдыхает порядка 150 детей от 7 до 16 лет, поэтому лучшей площадки для старта нового проекта «Единый день безопасности» было не найти. Тем более программа строилась на обучающем интерактиве. Например, как помочь человеку, потерявшему сознание.О безопасности говорили на пяти площадках, где дети больше давали ответов на вопрос почему, но не знали как. По словам заместителя министра труда и социальной защиты Инны Щербаковой, «ежегодно порядка 15 тысяч детей страдают в результате различных происшествий. Это травматизм в быту, несчастные случаи по недосмотру родителей, поэтому начинаем работу в том числе в детских организованных коллективах».Поэтому работой над ошибками должны стать такие «Единые дни безопасности».







Читать @gtrktula



















