|
|
|
|10.08.2017 18:22 Новый проект научит тульских детей азам безопасного поведения
|София Гафарова
Наивно и искренне радовались девчонки, когда им разрешили посидеть в кабине пожарной машины. Мальчишки же бойко забрались на площадку крыши, воображая себя спасателями. Рядом уже с автомобилем полиции любопытные подростки примеряли амуницию войск Росгвардии и рассматривали оружие. Но за незамысловатым развлечением велись серьезные разговоры.
«У кого-то из ваших родителей есть дома оружие. Дотронувшись до него, вы можете сами серьёзно травмироваться или в кого-то попасть», - рассказала военврач Управления Росгвардии по Тульской области Мария Чех.
Бригады всех спецслужб собрались в одном месте, чтобы не разрозненно, а сообща рассказать и показать, как вести себя в нештатных ситуациях и научить азам безопасного поведения детей. В загородном лагере «Орлёнок» отдыхает порядка 150 детей от 7 до 16 лет, поэтому лучшей площадки для старта нового проекта «Единый день безопасности» было не найти. Тем более программа строилась на обучающем интерактиве. Например, как помочь человеку, потерявшему сознание.
О безопасности говорили на пяти площадках, где дети больше давали ответов на вопрос почему, но не знали как. По словам заместителя министра труда и социальной защиты Инны Щербаковой, «ежегодно порядка 15 тысяч детей страдают в результате различных происшествий. Это травматизм в быту, несчастные случаи по недосмотру родителей, поэтому начинаем работу в том числе в детских организованных коллективах».
Поэтому работой над ошибками должны стать такие «Единые дни безопасности».
|
|