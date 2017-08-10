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НОВОСТИ | Общество



10.08.2017 16:18 В 15 щёкинских дворах создадут современную городскую среду
Вести-Тула

В городе Щёкино в 15 дворах создадут современную городскую среду

| фото |
Асфальтирование дворов, парковочных карманов и подходов к подъездам - всё это включает в себя программа «Современная городская среда». Проект стартовал только в этом году, но работы по благоустройству уже активно ведутся. Затрагивает он не только Тулу, но и районы области.

Щёкинцев ждут 15 обновлённых дворов, три из которых в посёлке Первомайский. В благоустройстве активно участвуют и сами жители. Именно они следят за ходом выполнения работ, вносят свои коррективы и будут принимать окончательный вариант обновления. Проект масштабный и перспективный, поэтому в следующем году границы облагораживания не только дворов, но и общественных мест, заметно увеличатся.

Как рассказал глава администрации Щёкинского района Олег Федосов, «исходной точкой для этих работ является финансирование. Уже есть понимание того, что на следующий год финансирование по данной программе будет сохраняться в том же объёме. Решение о том, какие территории будут ремонтироваться, принимаются в первую очередь с учётом мнения жителей».

И именно поэтому в щёкинской администрации старшие по дому, без которых приёмка выполненных работ не будет завершена, получили специализированные удостоверения. Депутат Тульской областной Думы Александр Рэм пояснил: «Эти люди будут взаимодействовать напрямую с исполнителями работ по благоустройству. Если есть нарекания по качеству работ, то можно в процессе решать эти вопросы, а не ждать окончания приёмки. Программа рассчитана до 2022 года. Сейчас муниципалитеты активно проводят инвентаризацию дворовых территорий. К 1 сентября мы должны получить список дворов, которые требуют ремонта и участия в проекте».
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