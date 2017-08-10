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10.08.2017 15:48 Тульские строители начали отмечать профессиональный праздник Вести-Тула





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Говорили о делах, планах, мечтах и развитии оружейной столицы. Руководитель компании по строительному проектированию Александр Поздняков рассказал о том, что «хочется в Туле сделать мощный гостиничный комплекс, чтобы могли приезжать туристы. Я ездил много по России и понимаю, что Туле есть что показать, это один из лучших городов».



О работе этих людей чаще всего говорят цифры. В прошлом году одного только жилья в Тульской области было построено более 620 тысяч квадратных метров. «Наверное, нет ни одной отрасли промышленности, где бы ни была видна рука строителя, - сказал председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов. - Спасибо за ваш труд, преданность профессии, за профессионализм и понимание задач, которые стоят».



Они проектируют и возводят жилые дома, школы, больницы, детские сады и спортивные комплексы. И расслабляются, пожалуй, только раз в году - во второе воскресенье августа, в День строителя. Торжества в Тульском регионе начались уже сегодня и прошли в здании регионального Правительства, где собрались ведущие в области специалисты в проектировании, геологоразведке, коммуникациях – все, кто принимает участие в современном строительстве и по праву может считать этот праздник своим.Говорили о делах, планах, мечтах и развитии оружейной столицы. Руководитель компании по строительному проектированию Александр Поздняков рассказал о том, что «хочется в Туле сделать мощный гостиничный комплекс, чтобы могли приезжать туристы. Я ездил много по России и понимаю, что Туле есть что показать, это один из лучших городов».О работе этих людей чаще всего говорят цифры. В прошлом году одного только жилья в Тульской области было построено более 620 тысяч квадратных метров. «Наверное, нет ни одной отрасли промышленности, где бы ни была видна рука строителя, - сказал председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов. - Спасибо за ваш труд, преданность профессии, за профессионализм и понимание задач, которые стоят».





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