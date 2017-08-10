НОВОСТИ | Происшествия







10.08.2017 15:29 Дело об убийстве тульского таксиста передано в суд Вести-Тула





| фото |



Не согласившиеся с требованиями, пассажиры начали душить туляка верёвкой. Таксист потерял сознание. Его тело оставили на обочине, автомобиль угнали и направили в сторону Каширы. Там на 118-м километре трассы М-4 «Дон» подозреваемых и задержали. Водитель такси от полученных повреждений скончался в больнице. И теперь уголовное дело передано в суд.



Следователями поставлена точка в деле об убийстве тульского таксиста. Осенью прошлого года в ночь с 27 на 28 ноября житель Тамбовской области и два ранее судимых жителя Пермского края вызвали такси от Московского вокзала с целью доехать до города Тамбова. По версии следствия, водитель такси попросил заранее оплатить проезд.Не согласившиеся с требованиями, пассажиры начали душить туляка верёвкой. Таксист потерял сознание. Его тело оставили на обочине, автомобиль угнали и направили в сторону Каширы. Там на 118-м километре трассы М-4 «Дон» подозреваемых и задержали. Водитель такси от полученных повреждений скончался в больнице. И теперь уголовное дело передано в суд.

Читать @gtrktula

















