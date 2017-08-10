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10.08.2017 13:03 В Туле отбирают кандидатов на награждение в День города "Вести-Тула"





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Звание «Юный патриот присваивается молодым тулякам в возрасте до 18-ти лет, которые являются победителями всероссийских и международных военно-спортивных игр, слётов, конкурсов, соревнований по техническим, туристическим, военно-прикладным видам спорта. Также это звание могут получить юные поисковики, активисты общественных гражданско-патриотических объединений. Условия участия в конкурсе можно прочитать в интернете на сайте администрации города.





Администрация города проводит отбор кандидатур на вручение наград в День города. Это нагрудная медаль «Юный патриот города-героя Тулы» и премия в размере пяти тысяч рублей, а также Почетный знак администрации города Тулы «За заслуги в сфере молодежной политики».Звание «Юный патриот присваивается молодым тулякам в возрасте до 18-ти лет, которые являются победителями всероссийских и международных военно-спортивных игр, слётов, конкурсов, соревнований по техническим, туристическим, военно-прикладным видам спорта. Также это звание могут получить юные поисковики, активисты общественных гражданско-патриотических объединений. Условия участия в конкурсе можно прочитать в интернете на сайте администрации города.

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