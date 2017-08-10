Ветхая культура:
Гром грянул
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Тульский роддом:
Опасные процедуры


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



10.08.2017 12:49 Туляки смогут почувствовать себя настоящими жителями села
"Вести-Тула"



| фото |
Тишь, природа, благодать, деревенская еда! В Ясногорском районе в этом году практически одновременно открылись сразу два экопарка.

Здесь туристы могут почувствовать себя настоящими жителями села. Поработать на ферме или в поле, получить за это вознаграждение натуральными продуктами и даже самостоятельно приготовить сыр или колбасу. Можно, впрочем, не работать - а просто отдохнуть душой и телом на природе.

Подобный агротуризм уже вызвал большой интерес у жителей крупных городов. «Для нас, как для жителей города, очень важно, чтобы дети контактировали с животными напрямую. То есть не как в зоопарке смотреть на них через решетки клеток, а чтобы можно было погладить, покормить их», - говорит одна из посетительниц экопарка.

Хлеба и, как говорится, зрелищ. Экопарки привлекают туристов не только природой и натуральными продуктами. Любоваться архитектурными объектами, к примеру, домом-коровой или домом-быком и не только ими, можно часами.

Подробнее об уникальных экопарках на территории нашей области расскажем в вечернем выпуске тульских «Вестей» в 20.45.















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.