НОВОСТИ | Общество







10.08.2017 12:49 Туляки смогут почувствовать себя настоящими жителями села "Вести-Тула"





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Здесь туристы могут почувствовать себя настоящими жителями села. Поработать на ферме или в поле, получить за это вознаграждение натуральными продуктами и даже самостоятельно приготовить сыр или колбасу. Можно, впрочем, не работать - а просто отдохнуть душой и телом на природе.



Подобный агротуризм уже вызвал большой интерес у жителей крупных городов. «Для нас, как для жителей города, очень важно, чтобы дети контактировали с животными напрямую. То есть не как в зоопарке смотреть на них через решетки клеток, а чтобы можно было погладить, покормить их», - говорит одна из посетительниц экопарка.



Хлеба и, как говорится, зрелищ. Экопарки привлекают туристов не только природой и натуральными продуктами. Любоваться архитектурными объектами, к примеру, домом-коровой или домом-быком и не только ими, можно часами.



Подробнее об уникальных экопарках на территории нашей области расскажем в вечернем выпуске тульских «Вестей» в 20.45.



Тишь, природа, благодать, деревенская еда! В Ясногорском районе в этом году практически одновременно открылись сразу два экопарка.Здесь туристы могут почувствовать себя настоящими жителями села. Поработать на ферме или в поле, получить за это вознаграждение натуральными продуктами и даже самостоятельно приготовить сыр или колбасу. Можно, впрочем, не работать - а просто отдохнуть душой и телом на природе.Подобный агротуризм уже вызвал большой интерес у жителей крупных городов. «Для нас, как для жителей города, очень важно, чтобы дети контактировали с животными напрямую. То есть не как в зоопарке смотреть на них через решетки клеток, а чтобы можно было погладить, покормить их», - говорит одна из посетительниц экопарка.Хлеба и, как говорится, зрелищ. Экопарки привлекают туристов не только природой и натуральными продуктами. Любоваться архитектурными объектами, к примеру, домом-коровой или домом-быком и не только ими, можно часами.Подробнее об уникальных экопарках на территории нашей области расскажем в вечернем выпуске тульских «Вестей» в 20.45.









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