|
|
|
|10.08.2017 12:49 Туляки смогут почувствовать себя настоящими жителями села
|"Вести-Тула"
Тишь, природа, благодать, деревенская еда! В Ясногорском районе в этом году практически одновременно открылись сразу два экопарка.
Здесь туристы могут почувствовать себя настоящими жителями села. Поработать на ферме или в поле, получить за это вознаграждение натуральными продуктами и даже самостоятельно приготовить сыр или колбасу. Можно, впрочем, не работать - а просто отдохнуть душой и телом на природе.
Подобный агротуризм уже вызвал большой интерес у жителей крупных городов. «Для нас, как для жителей города, очень важно, чтобы дети контактировали с животными напрямую. То есть не как в зоопарке смотреть на них через решетки клеток, а чтобы можно было погладить, покормить их», - говорит одна из посетительниц экопарка.
Хлеба и, как говорится, зрелищ. Экопарки привлекают туристов не только природой и натуральными продуктами. Любоваться архитектурными объектами, к примеру, домом-коровой или домом-быком и не только ими, можно часами.
Подробнее об уникальных экопарках на территории нашей области расскажем в вечернем выпуске тульских «Вестей» в 20.45.
|
|