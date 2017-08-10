НОВОСТИ | Общество







10.08.2017 15:30 Аудитория тульских «Вестей» значительно расширилась "Вести-Тула"





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«Этот день настал. В тестовом режиме мы начали вещание на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» в первом мультиплексе. Это значит, что в каждом телевизоре, в любой самой отдаленной точке области можно будет смотреть тульские «Вести» в цифровом качестве. Теперь наша аудитория, как на «России 24», так и «России 1», исчисляется миллионом зрителей и даже больше. Информационная семья ВГТРК кратно укрепила свое лидерство в регионе. Не могу не сказать спасибо за поддержку правительству области и лично губернатору Алексею Дюмину, слова благодарности генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву, коллективу Тульского областного радио и телевизионного передающего центра и, конечно, вам, нашим умным, неравнодушным, требовательным, преданным и очень любимым телезрителям. Идем дальше», - говорит директор Тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.



С сегодняшнего дня аудитория тульских «Вестей» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» значительно расширилась. Благодаря вещанию в первом мультиплексе главные новости региона теперь доступны в цифровом качестве в любой точке Тульской области.«Этот день настал. В тестовом режиме мы начали вещание на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» в первом мультиплексе. Это значит, что в каждом телевизоре, в любой самой отдаленной точке области можно будет смотреть тульские «Вести» в цифровом качестве. Теперь наша аудитория, как на «России 24», так и «России 1», исчисляется миллионом зрителей и даже больше. Информационная семья ВГТРК кратно укрепила свое лидерство в регионе. Не могу не сказать спасибо за поддержку правительству области и лично губернатору Алексею Дюмину, слова благодарности генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву, коллективу Тульского областного радио и телевизионного передающего центра и, конечно, вам, нашим умным, неравнодушным, требовательным, преданным и очень любимым телезрителям. Идем дальше», - говорит директор Тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.

















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