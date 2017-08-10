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10.08.2017 12:41 Будущих студентов поздравят в Тульском государственном университете "Вести-Тула"





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Самой востребованной по-прежнему остаётся специальность «Лечебное дело». Там конкурс составляет 5-6 человек на место. Второе по популярности направление «Строительство». Третье и четвёртое места разделили «Информатика и вычислительная техника» и «Юриспруденция». Приём на заочную форму обучения, а также на коммерческие места продолжается.



А в Тульском государственном педагогическом университете на бюджетные места зачислено 1017 студентов, среди них 255 - на заочную форму обучения, 209 - в магистратуру.







Тульский госуниверситет опубликовал приказы о зачислении первокурсников на бюджетные места очной формы обучения. Так, 1368 абитуриентов зачислили в бакалавриат и специалитет.Самой востребованной по-прежнему остаётся специальность «Лечебное дело». Там конкурс составляет 5-6 человек на место. Второе по популярности направление «Строительство». Третье и четвёртое места разделили «Информатика и вычислительная техника» и «Юриспруденция». Приём на заочную форму обучения, а также на коммерческие места продолжается.А в Тульском государственном педагогическом университете на бюджетные места зачислено 1017 студентов, среди них 255 - на заочную форму обучения, 209 - в магистратуру.

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