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10.08.2017 11:54 Тульский «Арсенал» вновь огорчил болельщиков "Вести-Тула"





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В первом тайме на 20-ой минуте счёт открыл Квинси Промес, закативший мяч в пустые ворота после передачи Марио Пашалича. А за пять минут до финального свистка Владимира Габулова в упор расстрелял Зе Луиш.



В активе «Арсенала» осталось три очка и 13-ое место в турнирной таблице. В понедельник, 14-го августа, туляки на своём поле примут «Урал» из Екатеринбурга. Начало – в 19-30.





Тульский «Арсенал» потерпел третье поражение подряд. В 5-ом туре чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги на выезде подопечные Миодрага Божовича уступили 0:2 действующему чемпиону страны – московскому «Спартаку».В первом тайме на 20-ой минуте счёт открыл Квинси Промес, закативший мяч в пустые ворота после передачи Марио Пашалича. А за пять минут до финального свистка Владимира Габулова в упор расстрелял Зе Луиш.В активе «Арсенала» осталось три очка и 13-ое место в турнирной таблице. В понедельник, 14-го августа, туляки на своём поле примут «Урал» из Екатеринбурга. Начало – в 19-30.

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