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10.08.2017 11:41 Авторы проекта назвали стоимость строительства тульского метро и канатной дороги Виталий Моторин





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«Станция Лихвинка уже несколько лет заброшена. Мы предлагаем ее реанимировать. Пустить от нее туристический трамвай», - говорит доктор технических наук, профессор Тульского государственного университета Николай Шульженко.



Реконструкция нескольких десятков километров железнодорожного полотна, организация четырех новых и ремонт одиннадцати существующих остановок, все это авторов идеи внедрения в Туле надземного метро не пугает. Полет творческой мысли смело рисует на бумаге даже линии воздушной железной дороги.



Одна из остановок тульского метрополитена, по замыслу авторов должна будет располагаться на Пролетарской набережной. В основание путей в таком случае придется уложить бетонные шпалы, а над ними протянуть линию электропередачи. Но и на этом авторы смелого проекта решили не останавливаться. Сразу после слова «эврика», над кульманами прозвучало... «фуникулёр». Канатная дорога должна связать Центральный стадион с Пролетарским районом.



По мнению авторов проекта, стоимость проезда по канатной дороге может составить 50 рублей. Минусы своей идеи специалисты ТулГУ видят и сами. Дорожная карта сыровата, но, пожалуй, главное это стоимость всех работ – по предварительным расчетам около 400 миллионов рублей. На эти деньги обычных дорог отремонтировать можно много. Впрочем, идею надземного метро в региональном правительстве отвергать не стали. Напротив, решили поддержать. Автоматически это внедрения проектов в жизнь не означает, но, по крайней мере, мечтать об этом теперь уж точно можно.











На разложенных Николаем Шульженко рисунках знакомые тульские пейзажи смотрятся как иллюстрации к фантастическому роману. Весь этот футуризм - продукт работы сразу трех кафедр Тульского госуниверситета. Одна ветка скоростного трамвая должна связать станции Шатск и Суходол, другая Ясную Поляну и Лихвинку.«Станция Лихвинка уже несколько лет заброшена. Мы предлагаем ее реанимировать. Пустить от нее туристический трамвай», - говорит доктор технических наук, профессор Тульского государственного университета Николай Шульженко.Реконструкция нескольких десятков километров железнодорожного полотна, организация четырех новых и ремонт одиннадцати существующих остановок, все это авторов идеи внедрения в Туле надземного метро не пугает. Полет творческой мысли смело рисует на бумаге даже линии воздушной железной дороги.Одна из остановок тульского метрополитена, по замыслу авторов должна будет располагаться на Пролетарской набережной. В основание путей в таком случае придется уложить бетонные шпалы, а над ними протянуть линию электропередачи. Но и на этом авторы смелого проекта решили не останавливаться. Сразу после слова «эврика», над кульманами прозвучало... «фуникулёр». Канатная дорога должна связать Центральный стадион с Пролетарским районом.По мнению авторов проекта, стоимость проезда по канатной дороге может составить 50 рублей. Минусы своей идеи специалисты ТулГУ видят и сами. Дорожная карта сыровата, но, пожалуй, главное это стоимость всех работ – по предварительным расчетам около 400 миллионов рублей. На эти деньги обычных дорог отремонтировать можно много. Впрочем, идею надземного метро в региональном правительстве отвергать не стали. Напротив, решили поддержать. Автоматически это внедрения проектов в жизнь не означает, но, по крайней мере, мечтать об этом теперь уж точно можно.











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