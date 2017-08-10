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10.08.2017 11:08 Попасть на прием к региональным министрам теперь стало проще Елена Панова





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На видеосвязь чиновники минздрава выходят во второй раз. Но уже оценили преимущества именно такого общения с жителями. Вопросы можно решить тут же, буквально сходу. Сегодня выслушивают льготников. А их в области не мало. 35 тысяч человек получают лекарства по федеральной линии, и еще 155 тысяч находятся на региональном обеспечении.



«Даже по наличию лекарственных препаратов мы можем проконсультировать граждан тут же. Им не надо тратить деньги на дорогу и свое время», - говорит заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Сёмина.



Кроме видеосвязи, жители могут воспользоваться телефоном «горячей линии». Звонков поступает большое количество. А еще раз в месяц личный прием проводит министр здравоохранения Андрей Третьяков. Около двух десятков заявителей получают ответы на свои вопросы из первых рук. Как рассказал Андрей Третьяков, «…некоторые решения мы принимаем в этом кабинете, чтобы скорректировать ошибки в работе системы здравоохранения. Чаще обращаются с вопросами неправильной постановки диагноза, по работе лечебных учреждений».



Но и это не все. Главные врачи лечебных учреждений тоже проводят личные приемы. Чтобы сообщить о своей проблеме на любом уровне, нужно предварительно записаться. Как говорят в министерстве, практически все обращения удается решить. Неуслышанным никто не остается.

Еще недавно пенсионерка из Черни Александра Максимовна и не знала, что подобное возможно. Теперь ей, как и другим льготникам не нужно преодолевать дистанцию в пару сотен километров, чтобы добраться до областного центра на прием в министерство здравоохранения.На видеосвязь чиновники минздрава выходят во второй раз. Но уже оценили преимущества именно такого общения с жителями. Вопросы можно решить тут же, буквально сходу. Сегодня выслушивают льготников. А их в области не мало. 35 тысяч человек получают лекарства по федеральной линии, и еще 155 тысяч находятся на региональном обеспечении.«Даже по наличию лекарственных препаратов мы можем проконсультировать граждан тут же. Им не надо тратить деньги на дорогу и свое время», - говорит заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Сёмина.Кроме видеосвязи, жители могут воспользоваться телефоном «горячей линии». Звонков поступает большое количество. А еще раз в месяц личный прием проводит министр здравоохранения Андрей Третьяков. Около двух десятков заявителей получают ответы на свои вопросы из первых рук. Как рассказал Андрей Третьяков, «…некоторые решения мы принимаем в этом кабинете, чтобы скорректировать ошибки в работе системы здравоохранения. Чаще обращаются с вопросами неправильной постановки диагноза, по работе лечебных учреждений».Но и это не все. Главные врачи лечебных учреждений тоже проводят личные приемы. Чтобы сообщить о своей проблеме на любом уровне, нужно предварительно записаться. Как говорят в министерстве, практически все обращения удается решить. Неуслышанным никто не остается.













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