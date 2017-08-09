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НОВОСТИ | Общество



09.08.2017 19:16 Покупать ли ребёнку гироскутер?
София Гафарова

Уже самостоятельно приручить непослушный гироборд было сложнее, он постоянно уходил из-под ног

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Девайс из будущего, как из фантастических фильмов. Поперечная планка с боковыми колесами, скоростная и управляемая. Не удивительно, что гироскутер сразу завоевал популярность. Но как работает эта штука? «Информация с датчика проходит на главную плату мини-компьютера. Вся эта информация считывается и не дает человеку упасть», - объяснил инструктор Александр Дмитриев.

Более ста раз в секунду гироскопические датчики считывают информацию и через микропроцессор дают команду двигателю . Так что надо не баланс держать, а уметь управлять своим центром тяжести. «Опираюсь на носки – он едет вперед, перенес центр тяжести назад – он остановился. Поворачивать нужно максимально плавно», - рассказал инструктор Николай Карпов.

Николай Карпов - один из первых сегвейщиков Тулы, сегвей – прародитель гироскутера. Парень – верный поклонник этих устройств, логотип фирмы-производителя даже есть у него на татуировке. Поэтому лучшего инструктора не найти.

Уже самостоятельно приручить непослушный гироборд было сложнее, он постоянно уходил из-под ног. Получаться начало, как только удалось побороть страх и расслабиться. Что еще важно - смотреть надо вперед, а не под ноги. Не стоит размахивать руками, лучше их держать по швам.

Надо признать, штука небезопасная. Может набирать скорость до 25 километров в час. И не любит неровности, чем славятся наши дороги. Буксовать гироскутер будет и на плиточном тротуаре. Поэтому стоит крепко подумать, покупать ли такую дорогую игрушку своему чаду.













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