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09.08.2017 18:57 В Туле обсудили сложности организации музейного квартала Вести-Тула





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Так, например, несколько домов по улице Благовещенская уже переданы музею-заповеднику «Поленово». Проектом предусмотрено устройство на этой территории целого городского подворья поленовской эпохи. По словам заместителя директора музея Натальи Грамолиной, главное - восстановление исторически достоверной картины: «Самое главное – не уйти в показуху, а сохранить в городской усадьбе её камерность, некоторую интимность. В домах, в которых будут располагаться экспозиции, делать крен в историю Тулы».



Однако сегодня музейщики указали на ряд сложностей, которые необходимо будет решать в рамках реализации проекта. К примеру, более детально подойти к схеме парковок. Ведь чем ближе можно будет подобраться сюда на транспорте, тем больше посетителей смогут приобщиться к культуре. Так же высказывались опасения, что выбор подрядчиков на конкурсной основе увеличит сроки. Однако в региональном минкульте есть основания полагать, что значительно по срокам реализация проекта не сдвинется.



«В отличие от всех прежних лет сейчас мы чётко имеем представление о той цели, к которой идём, - сказала министр культуры Тульской области татьяна Рыбкина. - Алексей Геннадьевич встречался с министром, с заместителями, и ему было дано подтверждение того, что здания и музейный квартал в целом находятся на особом контроле Министерства культуры РФ».



В рамках обсуждения проекта «Тульская набережная» сегодня за круглым столом встретились министр культуры Тульской области, руководители федеральных музеев и эксперты. Как известно, улица Металлистов превратится в пешеходную зону, а в её исторических строениях разместятся в том числе филиалы известных музеев- заповедников, таких как «Ясная Поляна», «Куликово поле», «Поленово» и ряд других. Всё это будет называться музейным кварталом.Так, например, несколько домов по улице Благовещенская уже переданы музею-заповеднику «Поленово». Проектом предусмотрено устройство на этой территории целого городского подворья поленовской эпохи. По словам заместителя директора музея Натальи Грамолиной, главное - восстановление исторически достоверной картины: «Самое главное – не уйти в показуху, а сохранить в городской усадьбе её камерность, некоторую интимность. В домах, в которых будут располагаться экспозиции, делать крен в историю Тулы».Однако сегодня музейщики указали на ряд сложностей, которые необходимо будет решать в рамках реализации проекта. К примеру, более детально подойти к схеме парковок. Ведь чем ближе можно будет подобраться сюда на транспорте, тем больше посетителей смогут приобщиться к культуре. Так же высказывались опасения, что выбор подрядчиков на конкурсной основе увеличит сроки. Однако в региональном минкульте есть основания полагать, что значительно по срокам реализация проекта не сдвинется.«В отличие от всех прежних лет сейчас мы чётко имеем представление о той цели, к которой идём, - сказала министр культуры Тульской области татьяна Рыбкина. - Алексей Геннадьевич встречался с министром, с заместителями, и ему было дано подтверждение того, что здания и музейный квартал в целом находятся на особом контроле Министерства культуры РФ».





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