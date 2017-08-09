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09.08.2017 18:38 Жители Ломовки пожалуются на вонь в природоохранную прокуратуру Олег Масальский





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Житель деревни Ломовка Роман Петров говорит, что «в 8-9 часов начинается глобальный сброс. Окна дома закрываем». Староста деревни Наталья Алимова подтверждает: «Отвратительный запах, цвет мыльной воды. Пропали птицы, бобры, нет рыбы».



Местные жители винят в своих бедах очистные сооружения расположенного чуть выше посеёлка Лазарево. По словам селян, именно они уже ближе к вечеру сбрасывают сточные воды в коллектор, который выходит к реке.



Очистные посёлка Лазарево были реконструированы несколько лет назад. И, как выяснилось, поначалу действительно проблемы были. На выходе сточные воды не очищались должным образом. Но сейчас, со слов руководителя местного предприятия ЖКХ, в ведении которого находятся очистные, здесь всё в порядке.



Директор ООО «Лазаревское ПЖКХ» Олег Липков считает, что «проблем как таковых с очистными нет. Года полтора они вошли в режим, начали нормально работать, до этого проблем было много. Может быть, это старые накопления. Мы готовы проинформировать вас о результатах анализов».



А пока готовятся результаты последних анализов, после обращения жителей деревни Ломовка региональное министерство экологии и природных ресурсов провело проверку. В своем письме ведомство указало, что «ПЖКХ» оштрафовано на 10 тысяч рублей. Получается, что нарушения всё же были. Сумма незначительная, а, учитывая, что экологическое бедствие коснулось целой деревни и реки, и вовсе мизерная. А потому ломовчане намерены обратиться уже в природоохранную прокуратуру.



С виду деревня Ломовка ничем не отличается от других деревень Тульской области. 70 жилых дворов утопают в зелени, в низине неспешно протекает небольшая речка Невежа. Зрение рисует живописные картины размеренной сельской жизни, но стоит приблизится к населенному пункту - обоняние перекрывает все остальные рецепторы. А глазу открывается иная картина.Житель деревни Ломовка Роман Петров говорит, что «в 8-9 часов начинается глобальный сброс. Окна дома закрываем». Староста деревни Наталья Алимова подтверждает: «Отвратительный запах, цвет мыльной воды. Пропали птицы, бобры, нет рыбы».Местные жители винят в своих бедах очистные сооружения расположенного чуть выше посеёлка Лазарево. По словам селян, именно они уже ближе к вечеру сбрасывают сточные воды в коллектор, который выходит к реке.Очистные посёлка Лазарево были реконструированы несколько лет назад. И, как выяснилось, поначалу действительно проблемы были. На выходе сточные воды не очищались должным образом. Но сейчас, со слов руководителя местного предприятия ЖКХ, в ведении которого находятся очистные, здесь всё в порядке.Директор ООО «Лазаревское ПЖКХ» Олег Липков считает, что «проблем как таковых с очистными нет. Года полтора они вошли в режим, начали нормально работать, до этого проблем было много. Может быть, это старые накопления. Мы готовы проинформировать вас о результатах анализов».А пока готовятся результаты последних анализов, после обращения жителей деревни Ломовка региональное министерство экологии и природных ресурсов провело проверку. В своем письме ведомство указало, что «ПЖКХ» оштрафовано на 10 тысяч рублей. Получается, что нарушения всё же были. Сумма незначительная, а, учитывая, что экологическое бедствие коснулось целой деревни и реки, и вовсе мизерная. А потому ломовчане намерены обратиться уже в природоохранную прокуратуру.





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