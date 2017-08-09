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09.08.2017 18:27 В тульской больнице умер мужчина, которого долго везла скорая
Вести-Тула

В тульской больнице умер мужчина, которого долго везла скорая

| фото |
В тульской больнице умер мужчина, которого слишком долго везла «скорая помощь». По версии следствия, медики доставили пенсионера в приёмный покой в состоянии церебральной комы. Бригада ехала на вызов дольше 20 минут, что является недопустимым, а работники больницы не были оповещены о проведении исследований и необходимости направления больного в реанимацию.

Кто из медиков нарушил клятву Гиппократа, теперь выясняют следователи. Как сообщила исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, «по результатам проверки Росздравнадзора выявлены нарушения в действиях бригады скорой медицинской помощи. Следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается».

По словам начальника отдела организации контроля в сфере здравоохранения территориального органа Росздравнадзора Михаила Шатского, «в ходе проверки больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я Ваныкина были выявлены нарушения порядков оказания скорой медицинской помощи и помощи больным с острыми формами нарушений мозгового кровообращения. Главному врачу больницы выдано предписание об устранении нарушений. Материалы направлены в органы прокуратуры и следствия».
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