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НОВОСТИ | Общество



09.08.2017 15:53 Жители деревни Ломовка вынуждены дышать зловонием
Вести-Тула

Жители деревни Ломовка вынуждены дышать зловонием

| фото |
Жизнь в деревне многие из нас ассоциируют с чистым воздухом, прохладной колодезной водой, журчащей речкой, в которую можно окунуться в жаркий день. К деревне Ломовка, что в Щёкинском районе, это, пожалуй, не относится. И всему виной канализационные стоки.

Дело в том, что чуть выше Ломовки через железнодорожные пути находится крупный посёлок Лазарево. По словам местных жителей, в вечернее время с местных очистных сооружений все нечистоты стекают прямиком в местную речку Невежа, а зловонный запах разносится по всей округе.

Житель деревни Ломовка Роман Петров говорит, что «в 8-9 часов начинается глобальный сброс. Окна дома закрываем». Староста деревни Наталья Алимова подтверждает: «Отвратительный запах, цвет мыльной воды. Пропали птицы, бобры, нет рыбы».

Очистные поселка Лазарево действительно сбрасывают стоки на грунт, но, как уверяет руководство коммунального предприятия, сейчас к неприятному запаху они не имеют отношения. Все зловония – наследство прошлых лет, когда реконструировали очистные.

Директор ООО «Лазаревское ПЖКХ» Олег Липков считает, что «проблем как таковых с очистными нет. Года полтора они вошли в режим, начали нормально работать, до этого проблем было много. Может быть, это старые накопления».

Однако от проблемы неприятного запаха местных жителей это не избавляет. Что показала проверка Министерства природных ресурсов и экологии? Об этом – в ближайших выпусках.
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