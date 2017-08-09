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НОВОСТИ | Общество



09.08.2017 13:11 Появится ли в Туле метро?
"Вести-Тула"



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В ТулГУ предложили решить транспортные проблемы Большой Тулы, построив в городе метро и канатную дорогу. Экстравагантное решение, над которым работали сразу три кафедры, в вузе уже даже выдвинули на соискание правительственного гранта.

Речь, правда, идёт не о подземке, а о скоростных трамваях, которые соединили бы станции Шатск и Суходол, а так же Ясную Поляну и Лихвинку. Но, несмотря на то, что под землю метро в ТулГУ спускать не хотят, одиозности этому проекту не занимать. Вагоны, напротив. поднимут над землей, для чего нужно построить две воздушные железнодорожные линии. Может ли Тула обзавестись таким трансортом или это утопия, разберемся вместе в нашем вечернем выпуске в 20:45.
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