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НОВОСТИ | Общество



09.08.2017 12:55 В Плеханове стало меньше незаконно возведенных домов
Татьяна Голубова



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Сегодня рано утром в посёлке Плеханово Большой Тулы вновь раздавался шум бульдозеров. Там продолжается снос незаконных цыганских построек. На данный момент их порядка 122. судебными приставами были возбуждены исполнительные производства, обязывающие жителей самостоятельно снести постройки. Сегодня планируется демонтаж 18 незаконных строений.

Еще в прошлом году для урегулирования ситуации с цыганскими поселениями по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина был создан координационный штаб. Его возглавил глава администрации Тулы Евгений Авилов.

«Внутри табора есть девять свободных земельных участков, на которые жители могут заявить свои права, принять участие в аукционе, получить их на законных основаниях и начать строительство. Возведение незаконных строений не только грубо нарушает российские законы, но и мешает развитию территории. Они расположены на местах, где должны пройти дороги и коммуникации», - говорит Евгений Авилов.

Сегодня для производства работ привлечена спецтехника. В максимально короткие сроки будет вывезен мусор, образовавшийся после сноса незаконных построек. Не месте проведения работ находятся представители органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних. Для обеспечения безопасности населения и для предотвращения чрезвычайных ситуаций дежурят специализированные службы, аварийные бригады и сотрудники правоохранительных органов.














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