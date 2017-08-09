НОВОСТИ | Общество







09.08.2017 12:00 Тульские велогонщики завоевали «бронзу» на Спартакиаде учащихся России Александр Конов





| фото |



Награды оспаривают гонщики из 18-ти регионов. Тульскую область представляют 13 велосипедистов. Спортсмены разыграют 12 комплектов медалей по шести дисциплинам: индивидуальная и командная гонки преследования, спринт, командный спринт, гит 500 метров с места и групповая гонка по очкам. Соревнования будут проходят ежедневно по 10-ое августа, с 10-ти до 14-ти часов на Тульском велотреке, вход свободный.





Наши велгонщики завоевали одну бронзовую медаль на стартовавших на тульском велотреке финальных соревнованиях летней Спартакиады учащихся России. В командном спринте третий результат показали Кирилл Горбачёв, Даниил Карасёв и Валерий Майоров. У девушек Евгения Миронова и Ксения Бобракова стали четвёртыми.Награды оспаривают гонщики из 18-ти регионов. Тульскую область представляют 13 велосипедистов. Спортсмены разыграют 12 комплектов медалей по шести дисциплинам: индивидуальная и командная гонки преследования, спринт, командный спринт, гит 500 метров с места и групповая гонка по очкам. Соревнования будут проходят ежедневно по 10-ое августа, с 10-ти до 14-ти часов на Тульском велотреке, вход свободный.

Читать @gtrktula

















