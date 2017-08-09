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09.08.2017 11:28 Мама пострадвашего в Турции туляка: это было что-то ужасное Алексей Еремин





| фото | Социальные сети взорвали сообщения об инфекции Коксаки, распространяющейся на популярных среди россиян курортах Турции. Высокая температура, держащаяся несколько дней, зудящая сыпь на руках и ногах, расстройство желудка – всё это пришлось пережить и маленькому туляку. Но врач в отеле поставил малышу диагноз – фарингит.



«Это было что-то ужасное. Я такого горла никогда не видела. Я испугалась и обратилась к доктору в отеле. Больше всего меня поразило то, что даже когда в гостинице поняли, что это не фарингит, нам не стали запрещать купаться, гулять. Единственное что рекомендовали не находиться долго на солнце», - рассказывает мать пострадавшего ребенка Анна Муратова.



Как выяснилось позже, выносить сор из избы, а точнее – из отеля, дабы не распугать туристов, местный эскулап не хотел. Ошибочный диагноз – был поставлен преднамеренно. А ведь случись осложнения, семья Муратовых рисковала и вовсе не выехать из страны. Опасность этого вируса заключается ещё и в том, что он очень быстро распространяется - передаётся воздушно-капельным путём.



Как рассказала главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Горохова, «Подобные вирусы опасны тем, что могут вызвать такие серьезные заболевания, как энтеровирусный менингит, который протекает очень тяжело и дает осложнения на другие органы»



Эту заразу вообще чаще подхватывают дети, но болеть могут и взрослые. Причём найти его можно даже в отелях люксового сегмента». Анна отдыхала в пятизвёздочных апартаментах «Дельфин Империал, что в Анталии. Но как, говорят специалисты найти эту заразу можно практически в любом отеле Турции, в сети уже есть черные списки.



После перенесения заболевания, вызванного вирусом Коксаки, у человека образуется стойкий иммунитет к инфекции и повторное заражение исключено. Но и вакцины от этой заразы пока нет, поэтому его профилактика заключается в стандартных правилах гигиены. Прежде всего не пользоваться общественными туалетами, брать с собой в поездку антисептики и тщательно мыть руки.



На сегодняшний день в Турции заболевшие есть на всех морских курортах страны. Из-за этого десятки россиян вынуждены прервать отпуска и отправиться на лечение домой. Специалисты отмечают небывалый всплеск заболевания – в период с мая по июнь в России Коксаки переболели почти 300 наших соотечественников.





