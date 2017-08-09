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09.08.2017 10:34 На Тульском велотреке стартовала летняя Спартакиада учащихся "Вести-Тула"





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Спортсмены разыграют двенадцать комплектов медалей по шести дисциплинам: индивидуальная и командная гонки преследования, спринт, командный спринт, гит 500 м с места и групповая гонка по очкам. Соревнования будут проходить ежедневно с 8 по 10 августа, с 10 до 14 часов на Тульском велотреке, вход свободный.





В Туле стартовала летняя Спартакиада учащихся по велоспорту на треке. В её финале в городе-герое встретятся более двухсот спортсменов в возрасте 14-16 лет из восемнадцати регионов России. Тульскую область представят тринадцать велосипедистов. Среди них Даниил Карасёв, Кирилл Горбачёв, Валерий Майоров, Денис Марьясов, Валерия Степанова, Карина Иванушкина и Мария Селезнёва.Спортсмены разыграют двенадцать комплектов медалей по шести дисциплинам: индивидуальная и командная гонки преследования, спринт, командный спринт, гит 500 м с места и групповая гонка по очкам. Соревнования будут проходить ежедневно с 8 по 10 августа, с 10 до 14 часов на Тульском велотреке, вход свободный.

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