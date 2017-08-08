Ветхая культура:
Гром грянул
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



08.08.2017 18:58 После реконструкции Черепетской ГРЭС местному рыбхозу приходится выживать
Татьяна Смирнова

Этой зимой водоем, а вместе с ним и садки были покрыты льдом

| фото |
Карп, сомик, стерлядь, белуга, осетр, амур - всю эту рыбу разводят и выращивают на Черепетском рыбхозе уже на протяжении полувека. Хозяйство, изначально возникшее как экспериментальное, сегодня в области единственное в своем роде.

Выращивается рыба в садках - своеобразных бассейнах из сетей, опущенных в воду. В садках содержится от 20 рыб в родительском стаде до тысячи штук той, которая идет на продажу. Рыбхоз возник практически сразу после запуска Черепетской ГРЭС. За счет того, что станция сбрасывала в водоем теплую воду, здесь наладили разведение теплолюбивой рыбы.

Сожаление рыбовода с 30-летним стажем не случайно. В последнее время в связи с запуском современных энергоблоков температурный режим нарушился, горячая вода не сбрасывается в нужном количестве. Этой зимой и вовсе водоем, а вместе с ним и садки были покрыты льдом.
Как рассказал рыбовод Черепетского рыбхоза Юрий Пуховский, «полностью зависим от сбросных вод Черепетской ГРЭС, она даёт нам тепло и кислород. В последнее время на станции ведётся реконструкция. Вступила в строй третья очередь, но для её работы не требуется вода в таком объёме. Мы упали в два-три раза. В лучшие времена выращивали почти 800 тонн товарной рыбы».

Последних их могикан – именно так называет Юрий Пуховский своих подопечных – спасти можно. Но все зависит от реконструкции местной ГРЭС.

По словам специалистов Черепетского рыбхоза, если удастся наладить температурный и гидрохимический режим, или хотя бы сделать его более или менее стабильным – без резких перепадов, то предприятие сможет вернуть былую мощность. И рыба будет уезжать не в столичные рестораны или московские пруды для рыбалки, а появится в массовой продаже в Тульской области.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.