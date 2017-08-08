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08.08.2017 18:58 После реконструкции Черепетской ГРЭС местному рыбхозу приходится выживать Татьяна Смирнова





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Выращивается рыба в садках - своеобразных бассейнах из сетей, опущенных в воду. В садках содержится от 20 рыб в родительском стаде до тысячи штук той, которая идет на продажу. Рыбхоз возник практически сразу после запуска Черепетской ГРЭС. За счет того, что станция сбрасывала в водоем теплую воду, здесь наладили разведение теплолюбивой рыбы.



Сожаление рыбовода с 30-летним стажем не случайно. В последнее время в связи с запуском современных энергоблоков температурный режим нарушился, горячая вода не сбрасывается в нужном количестве. Этой зимой и вовсе водоем, а вместе с ним и садки были покрыты льдом.

Как рассказал рыбовод Черепетского рыбхоза Юрий Пуховский, «полностью зависим от сбросных вод Черепетской ГРЭС, она даёт нам тепло и кислород. В последнее время на станции ведётся реконструкция. Вступила в строй третья очередь, но для её работы не требуется вода в таком объёме. Мы упали в два-три раза. В лучшие времена выращивали почти 800 тонн товарной рыбы».



Последних их могикан – именно так называет Юрий Пуховский своих подопечных – спасти можно. Но все зависит от реконструкции местной ГРЭС.



По словам специалистов Черепетского рыбхоза, если удастся наладить температурный и гидрохимический режим, или хотя бы сделать его более или менее стабильным – без резких перепадов, то предприятие сможет вернуть былую мощность. И рыба будет уезжать не в столичные рестораны или московские пруды для рыбалки, а появится в массовой продаже в Тульской области.



Карп, сомик, стерлядь, белуга, осетр, амур - всю эту рыбу разводят и выращивают на Черепетском рыбхозе уже на протяжении полувека. Хозяйство, изначально возникшее как экспериментальное, сегодня в области единственное в своем роде.Выращивается рыба в садках - своеобразных бассейнах из сетей, опущенных в воду. В садках содержится от 20 рыб в родительском стаде до тысячи штук той, которая идет на продажу. Рыбхоз возник практически сразу после запуска Черепетской ГРЭС. За счет того, что станция сбрасывала в водоем теплую воду, здесь наладили разведение теплолюбивой рыбы.Сожаление рыбовода с 30-летним стажем не случайно. В последнее время в связи с запуском современных энергоблоков температурный режим нарушился, горячая вода не сбрасывается в нужном количестве. Этой зимой и вовсе водоем, а вместе с ним и садки были покрыты льдом.Как рассказал рыбовод Черепетского рыбхоза Юрий Пуховский, «полностью зависим от сбросных вод Черепетской ГРЭС, она даёт нам тепло и кислород. В последнее время на станции ведётся реконструкция. Вступила в строй третья очередь, но для её работы не требуется вода в таком объёме. Мы упали в два-три раза. В лучшие времена выращивали почти 800 тонн товарной рыбы».Последних их могикан – именно так называет Юрий Пуховский своих подопечных – спасти можно. Но все зависит от реконструкции местной ГРЭС.По словам специалистов Черепетского рыбхоза, если удастся наладить температурный и гидрохимический режим, или хотя бы сделать его более или менее стабильным – без резких перепадов, то предприятие сможет вернуть былую мощность. И рыба будет уезжать не в столичные рестораны или московские пруды для рыбалки, а появится в массовой продаже в Тульской области.





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