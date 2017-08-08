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08.08.2017 18:26 Тулячка помогает появиться на свет редким видам британцев Татьяна Голубова





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Ольга Ушакова легко управляется с 12 кошками. Уже на протяжении многих лет она помогает появиться на свет редким видам аристократичных британцев. Началось все с одного домашнего любимца, сейчас в доме целая династия этих благородных питомцев.



Тиграша - любимчик семьи. Радует хозяйку не только постоянным, чистокровным потомством, но и регулярными победами на выставках, начиная от городских и заканчивая международными. Среди всего пушистого братства - безусловный хозяин. Несмотря на всю важность и независимость, помимо эстетического удовольствия эти мурлыкающие создания выполняют и ряд полезных функций. По мнению многих ученых, они приносят реальную пользу здоровью. Разработана даже так называемая кототерапия, которая призвана лечить нервную систему, заболевания сердца и сосудов.



Говорят, что животные гуманнее людей. По крайней мере, они не держат нас в качестве домашних любимцев. Хотя кошки могут с этим не согласиться. Но сегодня они не только самые популярные домашние питомцы, но еще и настоящие звезды интернет порталов. Видео с ними уже на протяжении многих лет остаются главным трендом глобальной сети. Ну а люди, глядя на этих гордых, но все-таки любящих животных, должны помнить, что мы всегда в ответе за тех, кого приручили, и не забыть их как следует поздравить.



Усатый-полосатый позитив, мурлыкающий подниматель настроения, четвероногий хозяин в доме - это все о них, о кошках и котах. Большинство россиян из всех видов домашних животных предпочитают именно этих пушистых. При этом разводить их берутся не многие, в том числе и в Туле.Ольга Ушакова легко управляется с 12 кошками. Уже на протяжении многих лет она помогает появиться на свет редким видам аристократичных британцев. Началось все с одного домашнего любимца, сейчас в доме целая династия этих благородных питомцев.Тиграша - любимчик семьи. Радует хозяйку не только постоянным, чистокровным потомством, но и регулярными победами на выставках, начиная от городских и заканчивая международными. Среди всего пушистого братства - безусловный хозяин. Несмотря на всю важность и независимость, помимо эстетического удовольствия эти мурлыкающие создания выполняют и ряд полезных функций. По мнению многих ученых, они приносят реальную пользу здоровью. Разработана даже так называемая кототерапия, которая призвана лечить нервную систему, заболевания сердца и сосудов.Говорят, что животные гуманнее людей. По крайней мере, они не держат нас в качестве домашних любимцев. Хотя кошки могут с этим не согласиться. Но сегодня они не только самые популярные домашние питомцы, но еще и настоящие звезды интернет порталов. Видео с ними уже на протяжении многих лет остаются главным трендом глобальной сети. Ну а люди, глядя на этих гордых, но все-таки любящих животных, должны помнить, что мы всегда в ответе за тех, кого приручили, и не забыть их как следует поздравить.







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